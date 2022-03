En los últimos días el mundo de la música se revolucionó tras la última producción de Bizarrap: la Mussic Session #49 junto a Residente, artista de Puerto Rico. La canción es una tiradera a J Balvin, con quien el ex Calle 13 no tiene una buena relación desde los Latin Grammy Awards del 2021, cuando el colombiano criticó a la organización por no tener en cuenta a más exponentes del género urbano en las nominaciones y propuso un boicot masivo. En medio de este conflicto quedó BZRP, quien en una entrevista con el streamer Ibai Llanos contó cómo surgió todo.

+Residente le respondió a 'La Liendra', tras defender a J Balvin y no fue lo que se esperaba

“Al principio yo me quería ir más por algo similar a "Atrevete-te-te", pero él prefirió desahogarse. Escribió la canción, le envié un beat de tres minutos y me manda un tema de nueve minutos. Siempre le dije, como a todos, que es libre de expresarse”, comentó el productor argentino. Y añadió: "Yo pongo el beat y el artista lo agarra y dice lo que tenga para decir. Nnca le dije 'No digas esto porque no pienso igual que vos', por ejemplo".

+Bizarrap fue entrevistado por Ibai Llanos

También explicó que "hay canciones que me representan, pero hay otras que no coincido con todo lo que se dice. Eso está clarísimo. Yo no hablo mucho sobre cómo pienso, no me gusta andar comentándolo".

Sobre el final, al ser consultado sobre J Balvin, comentó que haría una Music Session con el artista colombiano. “Todo el mundo tiene las puertas abiertas de mi estudio, no estoy en contra de José”.

¿Quién estará en la Session 50 de Bizarrap?

Una de las preguntas de Ibai Llanos que más repercusión generó fue quién será el próximo artista en realizar la especial Mussic Session #50. “Para la 50 tengo un par de nombres en la lista que pueden ser épicos”, comentó Bizarrap. Ante eso, el streamer mencionó que la sesión podría ser junto a 50 Cent, rapero y compositor de Estados Unidos, y ambos se rieron generando mucha expectativa en la gente.