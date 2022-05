En Colombia el mundo de la música no ha parado de hablar del estrepitoso concierto que realizó el cantante Maluma en la ciudad de Medellín, y uno de los que se refirió al tema fue el periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez.

El comentarista deportivo no dejó pasar la oportunidad para rendirse ante el cantante colombiano y hasta utilizó palabras poco habituales en su repertorio para elogiar al cantante

“Espectacular Maluma. No me he movido… De grandes ligas!!! Q “chi…!!!!!”, dijo inicialmente Vélez en su cuenta de twitter y después agregó, “Maluma y Madonna con M de Majestuoso, Monumental, Maravilloso, Memorable y Medellín!”.

Los elogios de Vélez a Maluma cayeron bien en sus seguidores que le dieron miles de me gusta, en lo que fueron unas palabras muy poco habituales en el polémico comentarista deportivo.

Aquí los mensajes de Carlos Antonio Vélez para Maluma: