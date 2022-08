Carlos Antonio Vélez volvió a aparecer en su cuenta de Twitter para defender a Luis Díaz de sus críticos. Otra vez le envió una indirecta a Iván René valenciano, quien en pasados días afirmó que el jugador colombiano necesitaba reinventarse en el equipo de Klopp.

"Todo el mundo sabe como juega el Manchester City, pero se reinventa, y Luis Díaz tiene que reinventarse, porque ya no es un desconocido en el fútbol, él es una pieza fundamental del Liverpool", fueron las palabras de Valenciano.

Vélez no esperó ni diez minutos tras el gol de Luis Díaz ante Bournemouth y trinó con cierta burla: “Parece q se “reinventó”rápido! Jajajajaja!!!! Grande Lucho!!!” Los comentarios no se hicieron esperar y la reacción de la gente a favor del periodista y del delantero de Liverpool.

En días anteriores, en su programa de radio, ya le había enviado un mensaje al panelista de Saque Largo y exjugador del Fútbol Colombiano: “Si algo está haciendo ‘Lucho’ es reinventarse todos los días. Parece que quienes lo dicen, o no lo entienden, o no lo ven. Porque puede que lo entiendan, pero no lo ven. Y si lo ven, se hacen los orejones.”

Lo cierto es que Luis Díaz sigue siendo protagonista en el equipo de Klopp, es titular indiscutible y responde a esa confianza con goles y buenas actuaciones. En la cuarta fecha de la Premier League anotó y fue relevante en la goleada sobre Bournemouth.