Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más experimentados del país, pero también uno de los más polémicos, por lo que cada noticia que sucede con él, es de interés de sus seguidores.

El comentarista, que se encuentra en Qatar, transmitiendo para el canal RCN el Mundial, recibió una importante distinción por parte de la FIFA, en la que el presidente Gianni Infantino habló sobre él y hasta aseguró tenerle envidia.

Vélez fue condecorado por haber cubierto 12 Mundiales a lo largo de su carrera periodística, iniciando desde 1978 en Argentina.

“Aquí hay leyendas del periodismo, verdaderamente y yo me siento muy honrado. Ha pasado el tiempo; me he ido colgando estas medallas con el tiempo, que son solamente eso: tiempo. Eso sí, he aprendido mucho y vivo gracias al fútbol”, expresó Vélez.

En el evento, no solamente fue condecorado Carlos Antonio, sino que todos los periodistas que hayan estado cubriendo por lo menos 8 Copas del Mundo.

“Los envidio y seguro, millones de fanáticos los envidia, porque algunos de ustedes han participado cubriendo ocho mundiales o más y, por eso, ustedes reciben este reconocimiento”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.