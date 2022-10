Carlos Antonio Vélez es uno de los periodistas más polémicos de Colombia, el cual genera odios y amores por sus comentarios ácidos, no solamente al hablar de fútbol, sino que también de otros temas coyunturales del país.

La revista Semana indicó que Vélez estaría pronto a retirarse del periodismo por medio de una columna, es por esto que el comentarista salió a hablar del tema y aclaró que en esta ocasión su "hermana", Vicky Dávila, falló con la información.

"Vicky fue mi compañera muchos años. No puedo decir que es mi hija, pero sí es como mi hermana. Pero esta vez se desfasaron, por lo menos en un quinquenio. Me sorprendió esta mañana cuando leí que dizque me iba a retirar. Me ha parecido muy divertido, pero debo aclararlo porque es una revista que genera credibilidad", dijo Carlos Antonio.

Sobre los que desean su retiro, aseguró que seguramente se dará, pero aún falta mucho para que eso se dé, por lo que aún lo seguirán viendo en los medios de comunicación.

"No he pensado en irme, no se hagan ilusiones. Algún día será, pero esa fecha la voy a poner yo y no será pronto. Pero tranquilos que de todas maneras yo les aviso. Claro que me voy a ir, pero no sé es cuando", sentenció Vélez.

De esta manera, Carlos Antonio aclaró el tema y sus seguidores y críticos lo seguirán viendo generando polémica en los medios de comunicación.