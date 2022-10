Carlos Antonio Vélez estuvo envuelto en una polémica en los últimos días con el futbolista Rafael Santos Borré, debido a que el futbolista le puso una tutela, se la ganó y lo hizo retractarse en vivo.

El hecho no le ha gustado nada a Vélez, el cual ha seguido criticando a Borré y cuestionando que se está perdiendo la posibilidad de decir las cosas, es por esto que volvió a atacar al delantero de la Selección Colombia.

En su programa 'Palabras Mayores' de la emisora Antena 2, Carlos Antonio cuestionó a los futbolistas de la 'tricolor' por la eliminación del Mundial, recordó la derrota ante Ecuador por 6-1 y criticó a 'Rafa' por la falta de gol en los últimos partidos.

“Siete partidos sin gol, los que hoy te ponen tutelas porque les dices la verdad, porque lo puedo probar. Ese día se perdieron y con él muchos. Son muy poquitos por los que uno puede meter las manos al fuego”, dijo Vélez.

El periodista también criticó a los programas deportivos de la actualidad: “Hay quienes les llenan programas y debates. Una locura la venta de toda esa basura porque todo lo que muelen ahí es basura. No hay nada de contenido, no hay nada de fondo. No hay realidad, es mentira, es un sofisma”.

Aquí las palabras de Carlos Antonio: