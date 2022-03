Todo listo para el sorteo del Mundial de Catar 2022, que se jugará entre noviembre y diciembre. La Copa Mundo ya tiene 29 equipos confirmados, a falta de tres cupos que saldrán de las victorias de los repechajes. Por ahora, en Doha, se realizará el anhelado cruce de la fase de grupos que espera el planeta.

En Colombia, que no clasificó ni al repechaje, se podrá seguir por varios medios de comunicación tanto en digital como en televisión. La Selección comienza su camino al Mundial de 2026, lo primero será buscar el entrenador adecuado tras la cantada salida de Reinaldo Rueda tras el sexto puesto que ocupó en las Eliminatorias.

¿Cómo y cuándo se jugarán los repechajes?

- Perú vs. Australia/Emiratos Árabes

- Costa Rica (Concacaf) vs. Nueva Zelanda (Oceanía)

- Gales vs. Escocia/Ucrania

Los tres partidos se disputarán entre el 13 y 15 de junio, es decir que antes, comenzando dicho mes, se jugarán los partidos Australia/Emiratos Árabes y Escocia/Ucrania. Todo se jugará en Catar.

Horarios y cómo ver en vivo el sorteo de Catar 2022

El Sorteo del Mundial de Catar 2022 se realizará el viernes 1 de abril de 2022 en el Centro de Convenciones de Doha, Qatar. En Colombia, se podrá ver en vivo y en directo en Caracol TV o DirecTV Sports a través de las 11:00 am (hora colomnbiana). En digital, lo podrá seguir por las direntes plataformas de Bolavip.com.