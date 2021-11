El influenciador anunció en un video que, a partir del 1 de enero de 2022, ya no tendrá más la nacionalidad de colombiano.

Con pullas a Uribe, Petro y la DIAN... Yeferson Cossio anunció que no será más colombiano

Sin duda alguna, el influenciador que ahora se encargó de revolucionar por completo las redes sociales fue Yeferson Cossio. Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, este joven decidió destaparse con un video que solo necestió un par de minutos para volverse muy viral en otras redes como Facebook y Twitter. Allí anunció que renunció, formalmente, a ser colombiano.

No es ningún show, arrebato o escándalo protagonizado por otro 'influencer'. Cualquier colombiano que viva en el país o extranjero, sin importar la edad, puede renunciar a la nacionalidad colombiana mediante un trámite con la Cancillería. Yeferson Cossio acudió a esta instancia y reveló que lo hizo para dejar de pagarle impuestos al estado colombiano.

La razón es muy sencilla: Cossio reveló que en 2021 dejó más de 700 millones de pesos en impuestos. Sin embargo, los millonarios pagos no quedaron solo con eso. Publicó la cantidad de impuestos que le debitaron de su cuenta bancaria y la cifra asciende a 70 millones de pesos. A todo eso, le añadió la evidente molestia que le generó pagarle al Estado el valor de 572 millones de pesos por su declaración de renta.

Y su mensaje vino acompañado con una reflexión que fue la que más impacto generó. Criticó fuertemente a políticos del país como Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. No contento con eso, lanzó un fuerte dardo a la DIAN. A modo de desahogo, contó que a partir de 2022 prefiere irse a gastar su dinero a otro país que "no es tan corrupto, tan dañado y no quiere quitármela toda".

Con este video, Yeferson Cossio anunció que dejerá de tener la nacionalidad colombiana a partir de 2022