Una vez más, la relación amorosa entre Shakira y Gerard Piqué está bajo la lupa por un supuesto nuevo escándalo. Según se ha conocido, el central del Barcelona estaría viviendo solo y apartado de su familia luego de que la artista colombiana lo descubriera siendo infiel. Varios medios en España confirman el alejamiento del futbolista de su familia y adelantan que se avecina una separación inminente.

Nuevos detalles se han conocido de esta situación y fueron publicados en la 'revista Cuore'. Según informan allí, Shakira se habría enterado de que su esposo le estaría siendo infiel con una "chica de 20 años que está estudiando y trabaja como azafata de eventos". De esto ya habría pasado un buen tiempo y los rumores empiezan a condenar a Gerard Piqué.

Hace ya varios días se supo que Shakira decidió irse con sus hijos a Ibiza, por supuesto sin la compañía de Piqué. De ahí se sugiere que la colombiana se habría enterado hace ya varias semanas del nuevo romance de su esposo. Además, todo esto coincide con el lanzamiento y promoción de su nuevo sencillo 'Te Felicito', cuya letra ha sido relacionada con una dedicatoria al deportista: "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", es una de las líneas más fuertes que entona la barranquillera en esta canción junto a Rauw Alejandro.