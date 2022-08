Susana Boreal, Representante a la Cámara recién electa por el Pacto Histórico, sale en contra de los que llaman "niñas" a las jugadoras de la Selección Colombia Femenina, que son noticia por estos días luego de hacer historia en la Copa América y lograr la clasificación a Juegos Olímpicos y Mundial.

Lo hecho por la Selección Colombia Femenina da para una inmensidad de elogios, de comparaciones e incluso para lanzar críticas a los dirigentes del fútbol colombiano. Lo claro es que el equipo hizo historia y todo el país vibró con el subcampeonato obtenido.

En medio de lo mediática que ha sido la Selección Femenina por sus logros, la Representante por Antioquia, Susana Boreal encendió la polémica en las redes sociales y salió en contra de los periodistas que llaman "niñas" a las jugadoras. De inmediato, las redes no pararon y se causó revuelo.

Susana Boreal, en contra de los que dicen "las niñas de la Selección"

"Queridos (algunos) periodistas, ya he escuchado varias veces que llaman “las NIÑAS de la Selección” a las MUJERES futbolistas. 'Porfa', nunca he escuchado “los niños de la selección”. Somos mujeres, jugadoras, futbolistas, etc., no niñas. Va para todo y para todos", fueron las palabras de Susana Boreal, que de inmediato encendió la polémica.

Incluso, a uno de los usuarios que le respondió vía Twitter, la representante le contestó. "Incoherente con la cultura machista, misógina y homofóbica, por supuesto".

Tras quedar subcampeona de la Copa América Femenina, la Selección Colombia se alista para lo que será el reto en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial Femenino de Asutralia - Nueva Zelanda en 2023