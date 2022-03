Caterine Ibargüen es una de las personalidades del deporte que es más admirada por los colombianos, esto gracias a las grandes presentaciones que hizo en el atletismo representado al país, pero ahora que incursionó en el mundo de la política le empiezan a aparecer críticas.

Pues la atleta ha recibido muchos cuestionamientos debido a los mensajes de texto que le están llegando a ciudadanos sin autorización pidiendo que voten por ella para el Senado de república.

Una que criticó fuertemente a Caterine fue la periodista Johana Palacios, que recordó cuando le pidió una entrevista a la deportista y no se la quiso dar y ahora sí está pidiendo que voten por ella.

“Pregúntenme cuántas veces le escribí, cuántas veces la llamé, o busqué acercarme a ella a través de su representante, para hacerle una entrevista, nunca se pudo mientras fue deportista. En este tiempo si me habla y me pide a diario que vote por ella”, dijo la comunicadora.

Algo similar comentó el periodista del canal Win Sports, Julián Céspedes, que indicó que a él ni siquiera le dieron una respuesta cuando le solicitó una entrevista y ahora está pidiendo que voten por ella.

“Me disculpan subirme en ese bus. Con la diferencia que a ustedes les dijo NO, a mi jamás me respondió, pero si recuerdo que me envió la razón que no le molestara más y que no le interesaba hablar con la prensa. Hoy le recuerdo que hablar con la prensa es hablarle a la gente”, dijo el presentador.