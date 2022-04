El Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, informó en las últimas horas que el conductor de la camioneta en la que se accidentó Freddy Rincón y le causó posteriormente la muerte, era conducida por el propio exfutbolista, pronunciamiento que causó mucha polémica en el país.

En las redes sociales y muchas personalidades han hablado sobre el tema y lo dicho por la Fiscalía causa muchas dudas, ya que en las imágenes del accidente se ve que el impacto fue por el costado en el que iba el copiloto y no el conductor.

“No entiendo. Si Freddy iba manejando ¿cómo murió él y no quien recibió el fuerte golpe del lado del copiloto? No me cuadra. Todo muy raro”, dijo la periodista Mónica Rodríguez en sus redes sociales.

Además, muchos cuestionan que en algunos videos que se compartieron en las redes sociales se ve cuando unos hombres se bajan del vehículo por el lado del conductor, en donde supuestamente iba Freddy.

“La Fiscalía asegura hoy que Freddy Rincón conducía el vehículo en el que se estrelló; según testigos, pruebas forenses y videos. Pero en este video se ve el momento en el que estos dos hombres salen del carro, uno de ellos del lado del conductor. ¿Ahí qué?”, comentó la periodista Ángela Collazos.

El tema ha generado mucha controversia y lo cierto es que seguramente con el pasar de los días se irán conociendo más detalles de una de las noticias que más ha conmocionado al país en el año.