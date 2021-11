De no creer: César Escola, de Yo Me Llamo, grabó posible OVNI en El Dorado

En la actualidad es muy fácil sacar videos con los celulares en cualquier momento y ahora hay una facilidad ver cosas que posiblemente antes no se podían. Esto fue lo que le pasó al jurado de 'Yo Me Llamo', César Escola, quien subió a su cuenta de Instagram un posible OVNI, mientras esperaba para despegar en el aeropuerto El Dorado.

“Mi ojo de haber trabajado en televisión detectó algo, algo raro. Entonces me puse a buscar en cámara lenta y quiero que ustedes opinen, saquen sus conclusiones de esto que vi y registré con mi celular”, dijo Escola en su introducción al video donde muestra el extraño objeto.

El argentino asegura que mientras esperaba para que el avión despegara quiso probar su nuevo celular y grabar como aterrizaban dos aviones. Fue allí cuando, en su segunda grabación, revisó y al observar en cámara lenta vio como un pequeño objeto se movía a una velocidad impresionante.

“Ante todo quiero aclarar que esto no es un chiste, no es una broma”, concluyó Escola que aseguró que le gustaría saber qué opinan las autoridades oficiales para las cuales tiene el video original, aunque todavía no se ha emitido ninguna respuesta.