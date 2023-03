“Dirigentes de mier!”#”: Iván Mejía no aguantó y envió fuerte mensaje

Iván Mejía es un reconocido periodista colombiano que se alejó de los medios de comunicación, pero que sigue opinando y lo hace como siempre, sin tapujos y sin filtros. Este fin de semana apareció con un fuerte mensaje que hizo estallar las redes sociales: “dirigentes de mierda, dejen el fútbol tranquilo”.

En los últimos días se conoció que la FIFA tiene pensado hacer varios cambios en el reglamento y que pondría a prueba algunas normas en la próxima Copa del Mundo Sub-20 en la que Colombia tendrá participación en Indonesia.

Ahora, podrá haber la posibilidad de contabilizar el tiempo efectivo en los partidos: “Queremos luchar contra la pérdida de tiempo, queremos que los fanáticos disfruten del juego. Tenemos que asegurarnos de que la aplicación de las leyes del juego también sea universal. Supervisaremos las ligas de todo el mundo para garantizar que se juegue el tiempo de descuento adecuado”, expresó Infantino.

Mejía no dudó en opinar al respecto y escribió en su cuenta de Twitter: “Intentan desnaturalizar un juego que no necesita “genios inventores”. No jodan, dirigentes de mier… ¡dejen el futbol tranquilo!”, citando un trino de Diego Rueda en el que también opina al respecto.