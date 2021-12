Lo que ocurrió entre Llaneros y Unión Magdalena es un escándalo que le sigue dando la vuelta al mundo. En Suamérica y Europa reaccionaron a lo que ocurrió con el equipo de Villavicencio regalándole los goles al equipo de Santa Marta para que pudiera ganar. Así fue como el 'Ciclón' se terminó llevando su boleto para jugar en Primera A en 2022.

Si bien la Dimayor aseguró que ya está investigando lo ocurrido, el escándalo fue tan monumental que hay muchos medios y organizaciones pendientes de las decisiones que se tomen al respecto. Puede marcar un precedente en la historia del deporte y un punto de partida para el fútbol en general si se siguen amañando resultados. Uno de los que reaccionó a esta vergüenza fue el periodista argentino, Martin Liberman. Habló de esto en vivo por ESPN.

“Le digo a la Federación Colombiana de Fútbol que si no analiza esta vergüenza, si no denuncia este partido y si no vuelve atrás el ascenso del Unión Magdalena, perderá cualquier tipo de credibilidad... La Federación debe invalidar este partido y debe suspender, castigar a los corruptos sobornados".