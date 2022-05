'Jota Pe' fue uno de los senadores elegidos por los colombianos para el próximo periodo legislativo, muy reconocido por sus videos en las redes sociales criticando al gobierno del presidente Iván Duque y las actuaciones del 'uribismo'. Lo anterior lo llevó a ser uno de los más votados en las pasadas elecciones al congreso.

'JP' se la jugó en primera vuelta por el candidato Rodolfo Hernández, sintiéndose representado por las banderas anticorrupción que ondeó el 'inge', pero ahora el famoso Youtuber reveló que no lo apoyará más.

Por medio de sus redes sociales, 'Jota Pe' aseguró que no va más con Rodolfo, debido al apoyo que han expresado desde el 'uribismo' para la segunda vuelta.

“Yo no tengo pruebas de que Rodolfo Hernández esté haciendo alianzas con el uribismo, no me consta que esté haciendo acuerdos programáticos con ellos o entregándoles ministerios y sería irresponsable afirmar eso... Pero no por esto me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están los asesinos de ese pueblo que tanto ha luchado por un mejor país, no me voy a permitir estar en el mismo lugar donde están esos miserables ladrones de cuello blanco”, dijo el senador electo.

La noticia generó un gran revuelo en las redes sociales, ya que muchos de los seguidores y votantes de 'JP' respaldaron su postura, debido a su fuerte crítica al gobierno actual.

Aquí el video de 'JP' revelando que no va más con Rodolfo Hernández: