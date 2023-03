La radio es uno de los medios de comunicación que más utilizan los colombianos, algo que ha sucedido desde hace muchos años, en donde los programas deportivos de los que más escuchan las personas, uno de estos es el 'Pulso del Fútbol' de la emisora Caracol Radio.

Dicho programa estuvo al aire siendo conducido inicialmente por Hernán Peláez e Iván Mejía, pero desde hace cuatro años, ellos se fueron y estaba al mando de César Augusto Londoño y Óscar Rentería, este último protagonista de una polémica por un comentario que no gustó mucho a los oyentes.

El pasado 5 de marzo, Rentería se refirió a la acusación que hizo una mujer sobre el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, del que aseguró la había abusado, por lo que el periodista aseguró no creerle a la mujer y comentó que "una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista".

Ante la controversia, Óscar volvió a hablar del tema y se mantuvo en su postura, indicando que "sigo pensando que si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Y para qué viene a reclamar después... La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto".

Pues estas palabras habrían generado que las directivas de Caracol Radio decidieran echar a Rentería, según informó la periodista de La FM, Darcy Quinn.

Además, también se conoció que el reemplazo de Rentería en el 'Pulso del Fútbol', sería el reconocido periodista Juan Felipe Cadavid, quien trabaja en otros espacios deportivos de esta emisora.