El pasado lunes, 23 de mayo, se realizó el Debate Final entre los candidatos presidenciales para las Elecciones y que fue impulsado por el diario El Tiempo y la revista Semana. De todos los candidatos que están en campaña, solo subieron al escenario Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. El gran ausente fue Rodolfo Hernández.

Por enésima vez, los candidatos a la Presidencia de Colombia se enfrentaron a un debate donde expusieron sus propuestas para gobernar al país por los próximos 4 años. Sin embargo, el que más polémicas generó en redes sociales por sus argumentos fue Sergio Fajardo. Hubo recriminaciones contra los moderadores y algunas frases que desataron las críticas en Twitter.

"Yo no inspiro nada, no soy una gran amenaza para Colombia porque precisamente no me muevo entre el miedo y la rabia". Justamente fue esa frase la que más impacto tuvo entre los espectadores del Debate Final. Cabe recordar que, actualmente, Sergio Fajardo se encuentra en el cuarto lugar en las encuestas de intención de voto, muy lejos de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez.

(VIDEO) "Yo no inspiro nada": la frase de Fajardo en el Debate Final que desató críticas en redes sociales