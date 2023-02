Muchos son los colombianos que han viajado por el mundo para prepararse y poder ingresar en algún momento al mundo del fútbol, a pesar de no haber sido futbolistas profesionales, uno de los casos más conocidos, fue el de Juan Carlos Osorio, que en la actualidad es uno de los técnicos más prestigiosos del país y Sudamérica.

Mauricio Tobón, es un colombiano que tiene el placer de ser entrenador de una Selección, a pesar de no haber sido futbolista profesional y que en una entrevista para 'ComuTricolor', contó detalles de cómo llegó a ser entrenador de un exótico equipo.

Tobón es en el entrenador de la Selección de Bonaire, equipo pertenece a la Concacaf, y que dirige desde el 2021, en donde ha podido prepararse, pero la profesión de DT la ha tenido que mezclar con otro trabajo para poder sostenerse, por lo que también es bombero.

"Empecé en la isla a hablar de fútbol y como aquí no son tan futboleros como nosotros, entonces les llamó mucho la atención y desde eso empezaron a darse las oportunidades... Me he capacitado en cursos de la Concacaf, soy licencia B y próximamente podré tener la Licencia UEFA de entrenador".

Mauricio es nacido en Medellín y desde los 15 años vive en la isla, con la que espera poder disputar las competiciones más importantes de la Concacaf.

“Ahorita en marzo jugaremos dos partidos, tenemos que hacer un punto para ascender a la B de la Nations League y tener un cupo para el repechaje a la Copa Oro que se juega en Estados Unidos y en la que compiten selecciones grandes como México o Costa Rica”.