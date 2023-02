Con Daniel Ruiz confirmado, en una operación histórica para Millonarios y el fútbol colombiano, Santos de Brasil sigue buscando herramientas para reforzar su ataque y planea un socio para Daniel Ruiz. El club donde fue grande 'El Rey' Pelé, planea el fichaje del histórico uruguayo Edinson Cavani.

Vale resaltar que el fichaje de Daniel Ruiz cae en su mejor momento deportivo, cuando más necesita consolidarse en el exterior pensando en la Selección, de donde ya ha hecho parte. Además de las cifras económicas que podría tener Millonarios si este jugador logra superar algunas condiciones.

Se firmó un préstamo hasta diciembre de 2023 con un cargo de un millón de dólares y una compra obligatoria, siempre y cuando Daniel Ruiz supere el 50% de los partidos con al menos 45 minutos en la cancha. A su vez, Santos no se queda quieto en el mercado y tiene en el radar al mítico Edinson Cavani, actualmente en el Valencia de España.

Santos también va por Edinson Cavani

El vicepresidente del club, José Carlos Oliveira, dio detalles del posible fichaje de Edinson Cavani y además reconoce que hay contactos con el jugador. Vale resaltar que en el anterior mercado intentaron hacer factible esta operación, pero no se pudo cerrar. Ahora lo vuelven a intentar.

"Estamos intentando su fichaje. Lo llamamos y le preguntamos si tenía opciones de venir a Santos. No estamos negociando, pero todavía no ha terminado", dijo el vicepresidente de Santos, que espera aprovechar el mal momento del Valencia, que no descarta la salida de Cavani en los próximos días.