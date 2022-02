El entrenador Alexis García, actualmente en La Equidad, le da un sentido consejo al imitador de Bruno Mars en el programa Yo Me Llamo, uno de los realitys musicales más importantes de Colombia que ha impulsado la carrera de muchos artistas que hoy brillan en escenarios a nivel nacional y mundial.

Yo Me Llamo es uno de los programas más apetecidos por los televidentes de Colombia y cada día ocupa los primeros lugares en el rating en el país. Conformado por un jurado especialista y muy polémico a su vez. César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez más los artistas, transmiten emociones a millones de personas.

En ese programa, que ya llega a su fase final, se encuentra el participante Junior Cuesta, quien imita al reconocido Bruno Mars, uno de los cantantes más importantes de Estados Unidos en los últimos años y que ha podido superar obstáculos para estar ante los mejores de la temporada ya en la recta definitiva del reality.

.

Resulta que el imitador de Bruno Mars es un personaje muy cercano al fútbol, todo gracias a su padre, quien es uno de los narradores deportivos más importantes de Bucaramanga. Parece que, además de la música, la pasión futbolística es algo importante para su vida. Incluso se han filtrado imágenes con toda la indumentaria cuando estaba en categorías menores.

En una visita a los entrenamientos de La Equidad, el emulo de Bruno Mars le preguntó a Alexis García, cuál es el consejo para salir adelante en las derrotar, ya que él ha tenido algunos momentos difíciles en Yo Me Llamo: "Me ha tocado perder algunos partidos dentro de la competencia de ‘Yo me llamo’ y me da duro porque siento que el ánimo se me viene al piso. ¿Cómo maneja uno esa situación?", fue la pregunta y comentario.