Emiliano el ‘Dibu’ Martínez es uno de los porteros más sonados de los últimos meses en el fútbol internacional. El portero de la Selección Argentina, campeón del mundo, fue uno de los protagonistas del título en Qatar 2022, sus espectaculares atajadas en las diferentes tandas de penal y las exóticas celebraciones, lo pusieron en boca de los diferentes aficionados y medios de comunicación.

Las críticas hacia él fueron una constante, pues para muchos su comportamiento no es el adecuado viniendo de una figura pública. Lo cierto es que el ‘Dibu’, nominado a los Premios The Best de la FIFA, quiso tener un gesto que puso a pensar a muchos sobre su imagen.

El portero del Aston Villa puso en subasta los guantes con los que se coronó campeón del Mundial de Qatar y se sumó a una obra social en su país con un hospital oncológico: “Acá les voy a dejar firmados mis guantes que usé en el Mundial para la gente de oncología del Hospital Garrahan. Espero que algún día los pueda ir a visitar”.