Donald Trump pasa a la historia al ser el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado formalmente por cargos penales. Es la noticia judicial que envuelve al mundo y que tiene al reconocido personaje en un momento más que dramático. En las últimas horas, en una Corte de Manhattan, le notificaron formalmente de los cargos que hay en su contra.

Vale resaltar que Donald Trump ya cumple cinco años de investigación luego del pago de dinero a una estrella de la pornografía cuando él estaba en campaña presidencial en Estados Unidos. Este caso lo podría dejar fuera de la aspiración presidencial en 2024.

La justicia de Nueva York ha sido severa con Donald Trump. Le abrió una investigación en 2018 por un pago de 130.000 dólares a la actriz porno conocida como Stormy Daniels, justo antes de las elecciones presidenciales del 2016. La celebridad norteamericana habría recurrido a esto con el fin de ocultar una supuesta relación extramatrimonial.

Dicha suma de dinero no se incluyó en las cuentas de la campaña presidencial del candidato republicano, por lo cual estaría violando las leyes electorales estatales. A su vez, este mecanismo se registró como “honorarios legales” de su empresa, que tiene sede en Nueva York.

El juez colombiano que tiene a Donald Trump cerca de ir a prisión

El fiscal general de Nueva York, Alvin Bragg, escogió bajo su autonomía al juez colombiano Juan Manuel Merchán, quien se encargó de realizar un día para la historia en la justicia de Estados Unidos y que tras la audiencia tiene a Donald Trump contra las cuerdas y cerca de ir a prisión en Estados Unidos.

Juan Manuel Merchán tiene 61 años de edad y llegó a Estados Unidos con apenas seis años. Se ha criado bajo las leyes norteamericanas tras la decisión de su padre, quien perteneció a las fuerzas militares de Colombia. Buscando un mejor futuro, su familia se instaló en la potencia norteamericana.

Eso sí, no fue una vida de lujos o comodidades y tuvo que pasar necesidades desde muy pequeño. Sus padres trabajaron como cualquier inmigrante. Según sus palabras a The New York Times en 2022, creció "en la pobreza de Jackson Heights, Queens”, en Nueva York.

Juan Manuel Merchán se graduó en 1994 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hofstra, en Nueva York. Se pudo enganchar con el sistema judicial de la 'capital del mundo' y ha ejercido varios cargos. Antes de este mediático caso, Merchán ya había juzgado a Trump por casos de fraude fiscal que salieron en contra de Donald.