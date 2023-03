James Rodríguez sorprende a Colombia dando detalles de su vida empresarial, sus negocios lejos de las canchas llaman mucho la atención y en una reciente entrevista, el volante comenta cómo ha sido el proceso para fortalecer sus diferentes ingresos más allá del deporte.

Vale resaltar que James Rodríguez, en lo que a su vida deportiva se refiere, es la gran estrella del Olympiacos de Grecia, que sigue en la pelea por el título de la Superliga griega esta temporada. Además, ha sido convocado a la Selección Colombia para los amistosos contra Japón y Corea del Sur, en una gira por Asia como preparación.

En diálogo con Forbes Colombia, James Rodríguez dio detalles de Dos Molinos, una franquicia de café con origen en el Eje Cafetero que el jugador adquirió en su totalidad en 2022. Desde ese momento comenzó su expansión por Colombia y en febrero pasado anunció su llegada a Bogotá.

Más exactamente, la tienda se abrió en el Centro Comercial El Edén, en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá. En sus palabras con Forbes, James comentó que esta cadena emplea a 20 personas y ya completa cinco locales en Colombia: tres en Ibagué, uno en Medellín y uno en Bogotá. Además, prepara un lanzamiento en El Espinal (Tolima).

A su vez, James habló de '10 Gold', su gama de bebidas energizantes y minerales que se extraen del páramo de Chingaza, en Cundinamarca. Functional Foods, cadena de alimentos saludables, es otro de sus negocios que amplían sus modos de ingresos, todo con el sello 100% colombiano.

"Me gustaría continuar en el fútbol desde una faceta distinta a la de jugador, me estoy preparando desde lo administrativo y lo deportivo al más alto nivel para poder aportar mi conocimiento y experiencia a las nuevas generaciones. Tengo máster en Gerencia y Administración deportiva y quiero seguir capacitándome. Toda la vida me ha movido esa pasión por ganar. En esta faceta quiero lo mismo. Hacer las cosas como en el deporte: con disciplina, orden y metas claras", aseguró James a Forbes.