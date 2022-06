Shakira no se guarda nada y le manda un picante dardo a Piqué en la canción 'Don't you worry'.

La cantante colombiana Shakira no se guarda nada y le manda un picante dardo a Piqué en la canción 'Don't you worry', que ya es un éxito en plataformas musicales. El nuevo tema cuenta con la cortesía de David Guetta y Black Eyed Peas, lo que garantiza un auge en Estados Unidos.

Parece que tras todo escándalo de la ruptura con Piqué, Shakira ha vuelto al ruedo musical, días después del lanzamiento de la canción 'Te felicito'. En esta canción 'Don't you worry', la cantante colombiana está en un modo robot, espacial y tecnológico que ha causado la impresión en sus fanáticos.

En medio del éxito, es claro que Shakira ha vuelto a apuntarle a Piqué en la canción. Vale resaltar que andan adelantamientos para que se separen luego que de Piqué, según la prensa española, le haya sido infiel a la cantante colombiana. La decisión de separarse parece que no tiene 'vuelta de hoja'.

"No te preocupes por una cosa, porque todo estará bien, todo va a estar bien, así que no te preocupes, no te preocupes por una cosa, porque todo estará bien, todo va a estar bien", dice el coro de la canción 'Don't you worry'. ¿Indirecta a Piqué?