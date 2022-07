Colombia sigue conmocionada con la perdida de Darío Gómez. De forma repentina y sorpresiva, el artista de música popular murió tras sufrir un ataque al corazón mientras se encontraba en la ciudad de Medellín. Conocido nacionalmente como el 'Rey del despecho', dejó un gran legado con su música y con la que logró cautivar a varias generaciones que cantan cuando un amor se acaba.

Justamente, esas canciones dedicadas al despecho tienen su origen en el primer amor de Darío Gómez. Como él mismo reveló en varias entrevistas, fue gracias a su primer matrimonio que él acabó terminó escribiendo y cantando canciones para el desamor. Se casó a los 17 años, pero esta unión fue fugaz. Tuvieron tres hijos, pero nunca fueron felices. Ella nunca creyó que triunfara en la industria de la música, ya "que destetaba como cantaba".

La primera esposa de Gómez fue Marta Nubia Pineda. Sin encontrar una solución para mantener vivo el matrimonio, decidieron separarse y esto representó un fuerte golpe para el cantante. “Si no hubiese sido por ella, yo no me hubiese dedicado a cantarle al despecho”, aseguró Darío Gómez, dejando claro como fue que nació en él la inspiración para cantar la música que lo convirtió en maestro del género popular.

Sin embargo, no todo acabó tan mal en el aspecto amoroso para Darío Gómez. Posteriormente, conoció a Olga Lucía Arcila. Con ella, formó su segundo matrimonio y fue la persona que le acompañó en su carrera musical. Aunque se separaron en 2016, ella se convirtió en su mánager y fue una de las pocas personas que compartió con él antes de morir.