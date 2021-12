Sin duda alguna, Jarlan Barrera está atravesando por un difícil cierre de año desde el punto de vista personal y profesional. Luego de la temprana eliminación de Atlético Nacional en los cuadrangulares semifinales, el jugador salió a vacaciones y ahora está viviendo un escándalo tras recibir fuertes acusaciones por parte de su expareja, Ana María Hernández.

Según reveló la mujer en sus redes sociales, el volante decidió negarle el acceso a su apartamento por lo que decidió denunciarlo publicamente. Ella asegura que Barrera no le está pagando los 15 millones de pesos mensuales de manutención para su hijo y por eso no le dejó ver más a su hijo. En represalia por esa decisión, no la habría dejado entrar más en casa.

Luego de conocerse todo este escándalo, la respuesta del jugador en sus redes sociales fue replicar una foto con su nueva pareja, Melissa Cuadrado. Y no es algo nuevo. En los últimos meses, estas son las publicaciones más regulares que hace el futbolista de Atlético Nacional mientras se le ve muy feliz con su nueva relación sentimental.