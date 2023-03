Un 6 de marzo, pero de 2005, Radamel Falcao hizo su debut oficial como jugador de fútbol profesional en Argentina. Sin oportunidades en Colombia y con un proceso admirable en River Plate, el equipo de Buenos Aires le dio la oportunidad de dar el paso más importante en su entonces joven carrera como futbolista. Desde esa fecha especial, han pasado 18 años de aquel juego ante Instituto. Hoy en día, el colombiano es considerado como uno de los mejores delanteros en la historia del conjunto de Núñez y que se haya visto en el fútbol europeo.

Como era de esperar, esta fecha especial no pasó desapercibida para muchos hinchas de River Plate que recuerdan este 6 de marzo con mucho cariño. Lastimosamente, también hubo espacio para los comentarios negativos, entre los que se vio un desafortunado mensaje que no pasó en blanco para Radamel Falcao. El Tigre se tomó el tiempo de responderle y le terminó cantando la tabla por insinuar que era un "desagradecido".

Según este desafortunado personaje que apareció en Twitter, se cumplieron "18 años que no regreso al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco". Falcao no se quedó callado y lo puso en su lugar: "Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a Porto y ganara dinero". El delantero colombiano no necesitó más palabras para zanjar la polémica. Épica respuesta.