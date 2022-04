Sin duda alguna, Daniela Ospina está viviendo un nuevo idilio en el amor desde que oficializó su relación con Gabriel Coronel. Ya ambos hablaron del noviazgo que tienen y todo parece que pinta muy en serio. Incluso en algunas entrevistas, ya se habló la posibilidad incluso de llegar a casarse.

Sin embargo, parece que ambos han decidido mantener esta relación lejos de las redes sociales. Ambos han publicado muy pocas fotos o videos compartiendo juntos, pero todo parece indicar que así lo han decidido. Después de un buen tiempo, ambos decidieron compartir en sus redes fotos y momentos juntos, lo que desató una ola de comentarios en ambos perfiles.

En el Instagram de Daniel Coronel, un(a) usuario(a) decidió aprovechar el video que publicó para asegurar que "Dani no se ve tan enamorada". Por supuesto, lo hizo en comparación de su pareja y Ospina no se quedó callada: "Se lo tengo que demostrar a él, no te tiene que parecer a ti". En otro comentario, aseguraron que la mujer no presume a su novio, por lo que le lanzaron la advertencia: "Amigo, date cuenta. Eso es una red flag".