Amparo Grisales suele generar controversia por sus opiniones sobre los participantes y compañeros del jurado en ‘Yo me llamo’, pero ahora fue a ella la que le tocó aguantarse una comparación que le hizo César Escola.

En el capítulo del pasado 29 de noviembre Escola habló de las “garras” que están sacando cada uno de los participantes del reality para poder seguir avanzando en cada una de sus presentaciones, por lo que a Amparo no le gustó que su compañero hablara de animales, a lo que César respondió "es que yo soy muy literal".

Seguido, Escola quiso meterle humor al momento diciendo “quiero que seas la tigresa que aruña mi corazón", lo que no gustó mucho a Grisales y la emprendió con su colega pidiéndole que no la compare: "¡No insultes, cállate! ¿Cómo así que la tigresa? No insultes".

Mientras Amparo estaba molesta, Yeison Jiménez no caía de la risa al ver la comparación que había hecho su compañero con la ‘diva’.

Aquí el video de César Escola comparando a Amparo Grisales con la ‘Tigresa del Oriente’ a partir del minuto 16:05: