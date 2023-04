Cristiano Ronaldo no la pasa bien en el Medio Oriente y vive una pesadilla en Arabia Saudita. La temporada no ha sido del todo brillante pese a un buen arranque de año con Al Nassr. En este momento, CR7 es uno de los mejor pagados en el deporte mundial, pero en la cancha las cosas no han salido como se esperaban.

En medio de la pesadilla, se conocen las razones que tienen Cristiano Ronaldo en un mal momento deportivo y es que los objetivos de Al Nassr no se cumplen y la prensa árabe no le quita los ojos de encima. El resumen no es del todo bueno y se suman eliminaciones y malos resultados.

Las razones por las que Cristiano Ronaldo vive una pesadilla en Arabia

En enero pasado, Al Nassr quedó eliminado de la Supercopa de Arabia Saudita al caer 3-1 ante el Al Ittihad. Un mazazo sobre CR7, que sumaba su primer gran derrota en el Medio Oriente. En la Liga saudí ha tenido varias complicaciones y le ha costado para alcanzar el primer lugar, es segundo con 53 puntos (a 3 del líder).

Ahora, hay otra dura eliminación, pues Al Nassr quedó fuera de la King Cup al caer 1-0 ante Al Wehda en semifinales. Otro duro golpe para el presente deportivo de Cristiano Ronaldo. Y para completar, perdió el clásico ante Al Hilal y se agrega el despido del francés Rudi García por los malos resultados.

(Todas las jugadas destacadas de Cristiano Ronaldo, goles y mejores momentos los encuentras en Highlights).