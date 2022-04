El portero Cristian Bonilla le puso fin a su carrera deportiva a los 28 años de edad. Una total sorpresa para el mundo fútbol al momento del anuncio luego de pasar por las categorías menores de la Selección Colombia y jugar en clubes como Millonarios y Atlético Nacional, además de pasajes por La Equidad y Boyacá Chicó.

Todo se dio a conocer por unas declaraciones donde expresa que ya no siente la misma pasión por el fútbol como antes y por eso optó por dar un paso al costado, además de algunos negocios que tiene en Miami, que influyeron bastante en la decisión. Actualmente jugaba en la USL Championship de Estados Unidos con un club de Texas.

Precisamente, Estados Unidos se convirtió para Cristian Bonilla en el país del futuro y es por los negocios que tiene con un primo: "Tengo una empresa acá en Miami con un primo, de inversiones, de tema inmobiliario; estamos en eso y con seguridad se va a ver a qué me estoy dedicando", dijo Cristian Bonilla respecto al retiro.

"La decisión pasa porque ya no sentía lo mismo que sentía antes, yo siempre he sido una persona con pasión, con amor y al no sentir esa pasión que sentía antes, y esos sueños, hay que ser honesto conmigo mismo. Fue una profesión que tanto me dio, obviamente no hay otro motivo. Tengo que ser claro, tengo mis negocios, mi empresa; estoy tranquilo con la decisión y siento que estoy respaldado por Dios", dijo Cristian Bonilla a El Heraldo.