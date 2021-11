Luego que Reinaldo Rueda sufriera su primera derrota en Eliminatorias con la Selección Colombia, uno de los primeros en analizar esta caída fue Eduardo Luis López en su canal de YouTube. Analizó con detalle lo que ocurrió en San Pablo y aseguró que el equipo colombiano no jugó mal, pero los resultados contra selecciones grandes no se dan. Se desahogó.

Y no le falta razón. Si en algo ha coincidio la prensa sobre este duelo es que la Tricolor tuvo 72 minutos de partido perfectos. Aguantó la ofensiva de los brasileños, alcanzó a desconectar sociedades claves en el equipo de Tité y estaba trabajando para conseguir el empate. Luego vino una genialidad de las estrellas de la 'Scratch' para desdibujar toda la estrategia de Colombia. Eduardo Luis tildó el resultado como una "derrota decorosa".

“Colombia va, compite, lo hace bien, pero pierde. Y yo estoy mamado, estoy hasta aquí, de venir acá y hablar de derrotas decorosas. Estoy podrido de eso. No me gusta, no me agrada. No puedo decir que somos malos, porque somos buenos. Tenemos buenos jugadores”.