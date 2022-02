Una vez más, James Rodríguez reapareció en su canal de Twitch y aprovechó ese espacio para charlar con sus fieles seguidores. Una vez más, abrió su corazón y se sinceró ante todas las especulaciones que lo vinculan con Karol G y una relación sentimental. El '10' de la Tricolor aclaró que es lo que está pasando en su vida en ese aspecto.

No más prender su transmisión en vivo, decenas de seguidores comenzaron a preguntarle sobre el supuesto noviazgo que tiene con Karol G. Al ver tanta insistencia en el tema, James se lo tomó con humor y no amagó más los cuestionamientos. Desmintió que esté saliendo con la artista paisa y de paso reveló que no está saliendo con nadie más: "Estoy soltero y estoy feliz"

Estoy soltero ahora, muchachos. Ya les dije, no crean en todo lo que dicen. Estoy soltero y no estoy en ninguna relación con alguien. Estoy ahora solito y estoy recibiendo hojas de vida. Hojas de vida al Instagram, al Twitter y Facebook".

(VIDEO) James Rodríguez puso fin a los rumores y descartó una relación con Karol G

Así las cosas, James le puso fin a los rumores de que supuestamente estaba saliendo con Karol G. Hace unas semanas, una página de chismes en Instagram aseguró que una persona muy cercana al futbolista había hablado con él y le había confirmado que sí estaba involucrado con la cantante antioqueña. Esto quedó totalmente desvirtuado.