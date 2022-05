No se cambian por nadie. Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribe, una de las parejas más famosas de Colombia, son los protagonistas de una exótica y lujosa luna de miel en el Medio Oriente. Tras el matrimonio en Llano Grande, Antioquia, ambos emprenderon la travesía hasta los Emiratos Árabes Unidos.

Durante la boda, vivieron momentos brillantes con varios invitados de por medio, que fueron testigos de la promesa ante el altar. Muchas sonrisas y se notaba que vivían uno de los momentos más brillantes de sus vidas. Paola Jara y Jessi Uribe son actualmente dos de los cantantes más reconocidos de la música popular colombiana.

Ya en Dubái, la pareja no ha dejado pasar ningún detalle y brillan por sí solos, o al menos así se dejan ver en las redes sociales, donde bailan, disfrutan y viven experiencias únicas. Las imágenes no necesitan explicación y sus seguidores no dejan de reaccionar ante cada publicación de ambos en Instagram o Facebook.

Y así es como Paola Jara y Jessi Uribe gastan millones en la luna de miel en la exótica Dubái, uno de los lugares más caros del planeta.

Así es la vida de Jessi Uribe y Paola Jara con lujos de por medio