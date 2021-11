Duras declaraciones de Mavys Álvarez, una de las novias del astro Diego Maradona, el ídolo de muchos y considerado el mejor jugador de fútbol de la historia. En una exclusiva entrevista, la mujer cubana ha dado detalles de la vida del exjugador y ha soltado explosivas declaraciones a un año de su muerte en Buenos Aires.

A un año de su muerte, Diego Maradona sigue latente en el corazón de los hinchas argentinos y en la mente de los futboleros a nivel mundial. Un jugador que para muchos es un completo ídolo y para otro no pasa de ser solo un futbolista. Más allá de eso, lo de este astro sobrepasó barreras y marcó un gran legado en la historia del fútbol.

En septiembre pasado, Mavys Álvarez ya había dado pistas de la vida de Diego Maradona, contó cómo él la metió en el mundo de las drogas y cómo fue la relación amorosa que mantenían. Ella, en ese momento, había dicho que le ayudó a salir de ese mundo pero lastimosamente quedó envuelta en la fatal drogadicción.

Las explosivas declaraciones parecen no tener fin, pues nuevamente, Mavys Álvarez habló de Diego Maradona y relata cómo, ella siendo aún menor de edad, era sometida a maltratos en repetidas ocasiones. Con 41 años, la mujer ha generado inmensidad de reacciones del mundo fútbol y también ha comentado que mantuvo silencio por miedo.

Uno de los detalles que más ha impactado lo dio para el medio argentino 'Infobae'. Allí, Mavys dice que Diego Maradona la agredió sexualmente en La Habana mientras ella era apenas una menor de edad. Un día, recibió la visita de su madre, pero el mismo Diego le impidió verla.

"Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó", señaló Mavys Álvarez a Infobae.