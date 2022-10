Un hecho insólito se presentó en los últimos días con respecto al periodismo deportivo en Colombia. Por medio de una tutela, Rafael Santos Borré hzio retractar al periodista, Carlos Antonio Vélez. Con esta acción judicial, obligó al comunicador a retractarse por una información que entregó sobre él y su esposa, en el programa de 'Palabras Mayores', de Antena 2, que se emitió el pasado 29 de julio.

Según se pudo conocer, Borré acudió a la justicia para demandar a Vélez por un ataque que hizo en su programa radial. El Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón al futbolista barranquillero y se emitió una orden judicial en la que se le ordenaba al experimentado periodista a retractarse de sus palabras, en el mismo espacio en el que las emitió.

Así se retractó Carlos Antonio Vélez en su programa radial tras la tutela de Rafael Borré:

"En cumplimiento de esta orden judicial que respeto y acato, pero que -en absoluto- comparto, y que en consecuencia he impugnado, procedo a rectificar y retractarme de la información del 29 de julio del 2022, en el sentido de que 'se incurrió en error al divulgar información inexacta sobre afirmaciones realizadas sin fundamento alguno' en contra de los señores Rafael Santos Borré y Ana Cecilia Caicedo".

Sin embargo, esta polémica no quedó zanjada con este fallo judicial. Este lunes, 10 de octubre, Vélez contraatacó, en vivo por Antena 2. Sin referirse a Borré, mandó un mensaje contundente a quienes, según él, intentan callarlo. Por último, aseguró que ya impugnó este fallo ante el Tribunal y que está a la espera de la resolución.

"Las informaciones que aquí doy, tienen sustento. Todo lo que informe tiene prueba... Puedo opinar de lo que me dé la gana; lo que quiera y como quiera, dentro del marco legal. No hay censura, dice la Constitución Política de Colombia. Por mucho que intenten silenciar opiniones libres e independientes como la mía, no lo lograrán porque voy a resistir”.

(Desde el minuto 4:28) Así fue la reacción de Carlos Antonio Vélez tras la demanda que perdió con Rafael Santos Borré