“Así como voy, con humildad y todo eso, creo que voy a ser mejor que él. Creo en mis características y en mi talento”. Esas palabras de Yáser Asprilla, en una rueda de prensa después de que se le preguntara de que si podía hacer una carrera mejor que la de Faustino 'Tino' Asprilla, debido a las comparaciones que hoy se le hacen con la vieja gloria de la Selección.

A muchos no le gustaron las palabras que tuvo el joven jugador del Envigado y hoy llamado a la Selección Colombia y lo tomaron como una falta de respeto. Otros lo comparan con algunos futbolistas que arrancaron igual, pero en el camino finalmente no triunfaron. Y otros respaldaron las palabras y confiaron en que con esa mentalidad puede llegar lejos.

Y, casualmente, en este último grupo de confianza en Yáser está 'El Tino' Asprilla y lejos de ofenderse o criticar lo dicho por la joven estrella, se refirió a las palabras y aseguró que no le molestó en lo más mínimo.

“Le deseo lo mejor. Ojalá logre tener una carrera bien exitosa y que pueda dar todo en el fútbol. No solamente para que me supere a mí, sino para que me supere a muchos", expresó Faustino, en comunicación con el programa el VBAR, de Caracol Radio.