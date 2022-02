Si hay un relator en Sudamérica que no da puntada sin dedal, ese es Juan Manuel 'el Bambino Pons'. El argentino ya es reconocido a nivel continental por su particular forma de narrar los partidos de la Premier League. Incluso, en Inglaterra ya goza de bastante popularidad pues es el único que usa éxitos del 'Rock an' Roll' para narrar los goles que se ven en la liga inglesa.

Desde que llegó Luis Fernando Díaz a Inglaterra, el propio relator reconoció las ganas que tenía de celebrar ya el primer gol del colombiano. Pues bien, esa oportunidad le llegó este 19 de febrero luego de que el guajiro hiciera su debut goleador en la Premier League con el Liverpool.

Ya que se estaba jugando en Merseyside, la casa de 'The Beatles', el Bambino se inspiró en la lírica de la canción 'Ob-La-Di, Ob-La-Da' para cantarle el gol al cafetero. Con su sello personal, la primera anotación de Díaz llegó con un sabor mucho más especial. Recordó aquellas épocas en las que narraba los goles de Juan Pablo Ángel con el Aston Villa, usando el mismo ritmo.

(VIDEO) Reviva la espectacular narración del Bambino Pons en el primer gol de Luis Díaz con el Liverpool