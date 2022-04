Mucha polémica hay en Qatar por las recientes declaraciones del entrenador de Al Rayyan sobre James Rodríguez. El entrenador Nicolás Córdova está en el 'ojo del huracán' por las declaraciones sobre el volante colombiano y su ausencia en los dos primeros partidos del club qatarí en la Champions League de Asia.

Cabe recordar que James Rodríguez ha sufrido varias molestias musculares que lo han alejado de las canchas en los últimos meses. Incluso, recientemente ha publicado contenido en Instagram en los que ratifica que trabaja para volver a las canchas lo más pronto posible, tal como lo ha dicho el entrenador en rueda de prensa.

Pese a ello, varios hinchas de Al Rayyan han puesto en entredicho al entrenador Nicolás Córdova y se han dejado ver algo alterados en redes sociales, pues muchos de ellos insinúan que el volante colombiano estaría buscando la manera de salir de Al Rayyan lo más pronto posible.

"No mientas entrenador, respeta. James te está vacilando y no quiere jugar. Respeta un poco. Si nuestras mentes son ingenuas para ti o el jugador, estar solo 60′, es un maleducado, Dios no lo quiere a usted, a él tampoco ni al que lo trajo”, afirmó un hincha de Al Rayyan.

“Todo aquel que llega al Al-Rayyan puede jugar más de 25 partidos y James Rodríguez solo juega unos pocos, y siempre dicen que está 'lesionado'. ¿Es este un jugador que vale por doce jugadores?”, aseguró otro de los fanáticos.

"Vendan a James, tienen más valor los jugadores jóvenes, al menos con ellos conformarías un banquillo a Al Rayyan. Está prohibido gastar todo este dinero en un jugador que no aporta nada al equipo", dice otro hincha muy furioso.