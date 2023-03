Uno de los primeros trámites que suelen hacer los hombres en Colombia apenas cumplen los 18 años, es definir su situación miliar, en donde muchos se van a prestar el servicio, pero otros deciden comprarla, por lo que tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder adquirirla, como los que tuvo que hacer el ciudadano David Godoy, al que se salió una 'sorpresita' con Cristiano Ronaldo incluido.

Por medio de su cuenta de Twitter, Godoy hizo una insólita denuncia, en la que indicó que compró la libreta, tras realizar un trámite muy engorroso, pero para sorpresa de él, cuando la fue a imprimir en la página del Ejército, en el lugar en donde iba su foto, le salió fue la cara de la estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo.

"Bien costoso que es tramitar la Libreta militar para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Pregunto y me dicen que no saben que hicieron mis fotos, que debo llevarlas presencialmente otra vez ¿Por qué juegan con el tiempo de la gente?", dijo David, que después publicó un video contando la increíble historia que ha generado muchas risas en las redes sociales, pero también indignación y críticas al Ejército colombiano.

Tras la controversia, por medio de un comunicado de prensa, el Ejército indicó que ya se contactó con el ciudadano, al que acusó de no haber subido a la plataforma las fotos necesarias y las características requeridas para realizar este trámite, además de comentar que harán una revisión interna sobre los procedimientos para poder sacar la libreta de manera digital.

"Es importante mencionar, que internamente se efectuará una revisión de los procedimientos efectuados en el trámite de la Tarjeta Militar; que coadyuve a identificar plenamente, si se trató de una conducta individual por parte del usuario, que pudiese generar responsabilidad penal previa valoración de la autoridad competente; puesto que, éstas imágenes se consideran información biométrica, a su vez, un Dato Sensible tal y como se puede constatar en la definición legal en el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012", informó la entidad.

Aquí el comunicado completo que sacó el Ejército sobre el insólito hecho: