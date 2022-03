El youtuber español, Ibai Llanos, explotó en emociones tras escuchar la 'Tiraera' de Residente contra J Balvin. Una escena que ha roto los esquemas y le ha dado la vuelta al mundo. El cantante puertorriqueño se desahogó con un recital que tuvo la intervención de Bizarrap y va de frente contra el antioqueño.

Un momento que ha dado de que hablar en todos los ambientes musicales, las reacciones no se han hecho esperar mientras el video multiplica sus visitas en Youtube. Una Tiraera que aviva la polémica entre Residente y J Balvin, pelea cazada que ambos cantantes han tenido desde años atrás y que ahora tiene su auge más polémico.

Ibai Llanos totalmente impactado con la 'tiraera' de Residente

Por supuesto que Ibai Llanos no podía falta con su análisis, una de las celebridades más seguidas de internet de habla hispana, se descontroló mientras iba escuchando el tema. No podía con tanto éxtasis. “Se tiene que tatuar la palabra ‘lealtad’ porque se le olvida”, “En tu arco iris de colores no existe el colore marrón”, fueron algunas de las frases que más impactaron.

“Lo ha matado. Y cuando estaba muerto, lo ha vuelto a matar. Y cuando estaba enterrado, lo ha vuelto a matar”, decía el streamer español, Ibai LLanos.

Además de un curioso trino: “Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses”.