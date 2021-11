Ibai Llanos es uno de los streamer más famosos del mundo, y es muy conocido por su amistad con grandes jugadores de fútbol como Lionel Messi, Sergio ‘Kun’ Agüero y James Rodríguez. Pues el español quiso conocer un poco de las tradiciones colombianas y según lo expresó no la pasó muy bien.

Por medio de una de sus transmisiones en su canal de Twitch, Ibai contó cómo le fue tomándose un típico aguardiente colombiano, asegurando que casi se muere.

El hecho se dio en una fiesta donde se reunieron varios influenciadores, entre ellos el colombiano Juan Sebastián Guarnizo, que fue el que convenció a Llanos de tomarse un guarito con el típico ¡hágalo por mí! Pues Ibai calló y se mandó unos tragos que casi lo matan.

“Juan decía ‘amigo, esto hazlo por mí, esto es típico de Colombia’. Me tomé un aguardiente, madre de Dios y de mi vida… dije ‘me estoy muriendo, de verdad’. Luego te vas tomando unos dos, tres, cuatro. Madre de Dios”, confesó.

Finalmente, el streamer aseguró que “el tequila y el aguardiente no quiero volverlos a probar en mi vida”, e indicó que no comprende a los mexicanos porque “ellos se toman cinco chupitos de tequila y no sienten nada, yo no puedo más”.

Aquí el video de Ibai Llanos contando su experiencia tomando aguardiente colombiano: