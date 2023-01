El periodismo deportivo en Colombia lamenta el retiro de uno de los más icónicos comentaristas y analistas de fútbol que estuvo presente en los diferentes medios de comunicación durante más de 50 años. La radio y la televisión sentirán la ausencia de uno de los más experimentados en el tema en todo el país. Diferentes programas deportivos, Mundiales de fútbol, eventos de alto nivel y mucho más, fueron parte de su carrera profesional.

Los seguidores de Win Sports son unos de los que más sintieron su salida, pues sin mucha información, a pedido de él, desapareció de un momento a otro. “Llegué en silencio y en silencio me voy”, fueron unas de las sentidas frases que dejó luego de tomar la difícil decisión y, es que, desde la salida de Iván Mejía, ningún periodista de esta época se había atrevido a dar un paso al costado.

“Regresamos después de 30 días por fuera. Estoy dedicado a las vueltas de matrícula en una universidad española. Y de trabajo: decidí no seguir en los medios. Llegué a ellos en silencio y así me voy”, expresó Wbeimar Muñoz, quien dio sus primeros pasos en la década del 60 en Radio Visión donde empezó a cosechar un sin número de triunfos y seguidores que hasta hoy lo acompañan en el arduo oficio del periodismo.

El mismo Iván Mejía, uno de los más históricos de Colombia le dedicó unas sentidas palabras al que muchos conocían como el ‘Maestro’: “el retiro del maestro Wbeimar Muñoz es el adiós de un gran emblema de la profesión. Serio, respetuoso, estudioso, sin rodilleras y zalamería, Wbeimar dignificó el comentario deportivo. No duele, aplaudo su determinación. Afuera hay otra vida. Adiós, Maestro”.

Si bien es una noticia importante, no ha dado tanto de qué hablar, incluso Win Sports quiso despedirlo con un homenaje, pero Wbeimar prefirió no hacerlo: “Win me solicitó un reportaje de despedida de una hora y mi respuesta fue: “llegué en silencio y en silencio me voy”.

Para Capsulas.com finalizó dando las razones por las cuales decidió dejar las cámaras y los micrófonos: “lógico que puedes registrar la noticia. Pero fíjate -y lo debes recordar- que el 30 de abril del 2020 cerré Wbeimar lo dice en Caracol -después de 45 años de labores- y me fui en silencio. Ahora tomo la misma decisión y quiero hacerlo igual para dedicarme a mi familia, a estudiar, viajar, leer, ir a conciertos y tomarme un tinto con los amigos”.

Wbeimar será recordado por sus renombradas participaciones en los programas de “Wbeimar lo Dice, una voz libre en el deporte”, “La Caravana del Deporte”, “Conexión Deportes”, entre otros, compartiendo con grandes periodistas como Hernán Peláez, Tato Sanín, Fernando Calle, Hugo Illera, etc.