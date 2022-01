Luego de toda la polémica que generó Yéferson Cossio en Instagram al asegurar que se iba de Colombia para no pagar más impuestos en el país, el influenciador se encargó de hacerse tendencia nuevamente en las redes sociales al destapar la cifra de dinero que está cobrando mensualmente por monetizar su imagen en las redes sociales.

Durante una charla que hizo en un 'Instagram Live', Cossio se animó a responderle a un seguidor que le preguntó directamente por la cantidad de dinero que está ganando mensualmente. Sin rodeos, aseguró que le podría enseñar a cualquiera a facturar lo mismo y afirmó que su "sueldo" es de aproximadamente 750 mil dólares solo por redes sociales. Esa cantidad al cambio serían unos 4 mil millones de pesos colombianos.

“Sin darle más vueltas al asunto, mi promedio mensual es de 750.000 dólares, pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares por mes”.

Sin embargo, dijo que hay meses donde realizando otras dinámicas en redes sociales puede incluso llegar a facturar más del millón de dólares. Además, comentó que tiene más ingresos por otros negocios que tiene, pero de los que prefirió no hablar: “Me considero muy inteligente y lo que he aprendido en este negocio es que todos los que me tiran con tanto odio, cuando me ven de frente me piden una foto o una entrevista".