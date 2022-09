El reconocido periodista no se guardó nada y por redes sociales criticó fuertemente al comentarista.

Iván Mejía ha sido un periodista reconocido por ir de frente y decir las cosas ‘sin pelos en la lengua’. En la mañana de este lunes hizo estallar las redes sociales con un comentario en contra de un comentarista de ESPN. El trino, como se esperaba, se hizo viral y generó opiniones divididas en los seguidores.

Mejía, pese a no ejercer la profesión en los medios de comunicación tradicionales, sigue dando su opinión sobre los diferentes temas de actualidad y del mundo deportivo en sus redes sociales. A veces recibe el apoyo de los usuarios, pero en otras ocasiones solo recibe insultos.

En esta oportunidad llamó a Quique Wolf, exjugador de fútbol y ahora comentarista de ESPN, como desinformado: “Es un bóludo total, desinformado y sin análisis. El peor de ESPN.” Fueron las palabras de Iván al responder el trino de un usuario que hizo referencia a los comentarios de Wolf: "- Buen Narrador de ESPN: Hace una intervención citando acontecimientos históricos, estadísticas y reflexiones tácticas del partido en curso. - Quique Wolff: Mirá vo'".

En esta oportunidad la mayoría de mensajes fueron de apoyo para Iván, quienes tampoco tienen bien referenciado al comentarista y afirman no gustar de su trabajo. Por ahora no hay respuesta por parte de Quique Wolf, quien no publica en sus redes desde hace varios días.