James Rodríguez publica las primeras fotos con Al Rayyan tras el novelón con el Valencia, lo que se podría decir que es una de las escenas más polémicas del mercado de pases que recién cierra en Europa y que dejó varios movimientos destacados. El colombiano deberá, por ahora, seguir en Qatar.

Vale resaltar que James Rodríguez se ofreció para jugar en el Valencia, dijo que se bajaría el salario y en sus redes sociales, más sus intervenciones con Ibai Llanos y Edu Aguirre, hizo eco de su gran objetivo que era volver a Europa y específicamente, ser nuevo jugador del club de Mestalla.

Al final no pasó nada, cerró el mercado de pases y todo quedó en los rumores y el ofrecimiento. Ahora, a James Rodríguez parece que no le queda de otra que regresar a los entrenamientos con A Rayyan, donde es notorio, no quisiera estar y desearía regresar a la élite donde alguna vez estuvo.

Primeras fotos de James en Al Rayyan