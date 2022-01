Una de los grandes detalles que no pasó desapercibido de las más recientes vacaciones de James Rodríguez fue la ausencia de Shannon de Lima en el tiempo libre del futbolista colombiano. Él estuvo la mayor parte de su tiempo descansando en Estados Unidos, pero esta vez no compartió ni un solo segundo con la modelo venezolana. Hasta ese momento, los rumores de una ruptura estaban creciendo.

Sin embargo, ahora ya es oficial. En Twitch, James Rodríguez le contestó a un seguidor que le preguntaba insistentemente si él estaba saliendo con una modelo cucuteña con la que estuvo compartiendo algunos días en Estados Unidos. Al '10' le hizo gracia la pregunta y aseguró que todo eso era mentira. Ahí reveló cuál es su estado sentimental actual.

"Gente, no crean en todo lo que ven en las redes sociales. Ustedes saben como son. Aprovecho de una vez para decirles que yo no estoy saliendo con nadie". Así, dejó en claro que no tiene nueva pareja y que su relación con Shannon de Lima efectivamente se terminó. No entró en detalles, pero fue muy vehemente al recalcar que ya no está con nadie.

Acto seguido a estas palabras, James Rodríguez contó que ahora está totalmente enfocado en entrenarse para sí mismo. Su objetivo es seguir jugando y poder superar de una vez por todas esa etapa de lesiones continuas que le terminaron costando, incluso, su lugar en la Selección Colombia.