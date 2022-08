Una vez más, Jorge Bermúdez se aleja de las cámaras y se ausentará nuevamente de la pantalla chica en los programas deportivos de televisión para Colombia. El 'Patrón', como se le conoce popularmente, no estará más en ESPN y muchos de sus seguidores se preguntaron si su salida tiene que ver con las constantes fuertes críticas que emitió sobre el FPC en este canal.

En su canal de YouTube, Bermúdez decidió romper el silencio y contó absolutamente todo sobre su salida de ESPN. Allí, de entrada, dejó claro que la señal siempre respetó sus opiniones y nunca le pidieron que bajara el tono de las críticas que emitía, al aire, en los programas de debate en los que aparecía.

Luego de eso, reconoció que le apareció una oportunidad muchísimo mejor en la parte editorial y no la dejó pasar. Eso sí, no podía distribuir el tiempo de sus nuevas obligaciones con ESPN y tuvo que elegir. Al final, decidió dar un paso al costado y por ahora, volverá a estar alejado de la televisión.

“Se me apareció una gran oportunidad profesional en el mundo editorial y no me daba tiempo, debía elegir. Por eso me tocó dar un paso al costado y terminar mi vinculación con ESPN”