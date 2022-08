Jorge Bermúdez, reconocido periodista y analista de fútbol, habló con Bolavip sobre varios temas de interés y actualidad en Colombia. El ‘Patrón’, como es conocido en los medios de comunicación, nos contó un poco de su historia como profesional, sus nuevos proyectos tras la salida de ESPN y dejó claro cómo fue su salida del medio deportivo.

Además, se refirió al fracaso de la Selección Colombia pensando en el Mundial de Catar 2022, el nuevo entrenador Néstor Lorenzo y el trato que debe tener con los jugadores para este nuevo proceso: “Que Colombia no clasificará al Mundial, es fracaso, eso no hay que ponerle milonga a la casa. Se hicieron muchas cosas mal y por eso los resultados fueron malos. Los jugadores, técnicos, dirigentes y todo el entorno del Fútbol Colombiano hizo mal muchas cosas y por eso nos quedamos por fuera”.

“Lorenzo es un tipo sano y transparente, es de fútbol y conocedor de las Eliminatorias. Tiene el potencial para conseguir buenos resultados con la Selección Colombia. No creo que le pese, depende mucho del carácter fuerte que tenga. Su éxito o fracaso, depende mucho de esto, la personalidad es muy importante para solucionar problemas en la vida”, expresó, Bermúdez.

Bermúdez no tuvo filtros para mostrar su admiración por el nuevo presidente de Colombia, a quién le resalta su capacidad de lucha y perseverancia para conseguir sus sueños.

“Admiro a Petro porque es un man luchador, se guerreó la presidencia durante muchos años, le tocó perder y lo supo hacer. Continuó y le dio hasta que se le dio, admiro a las personas que luchan por sus sueños. Ya en cuestiones de decisiones, ojalá Dios lo ilumine y saque adelante este país que lo necesita. Ese hecho lo valoro mucho, el tipo ganó su presidencia luchando, no puedo decir que robó o trampeó las elecciones”, afirmó Bermúdez sobre el nuevo presidente de Colombia.

En nuestra famosa sección ‘Viral VAR’, Jorge opinó sobre el momento en el que Petro pidió la espada de Bolívar. “En su momento, Duque, cuando era el Presidente, dijo que no, pero cuando Petro fue nombrado, la mandó a traer. Ahí cabe el dicho que dice: "el que manda, manda, aunque mande bien o mal”.

También dio su punto de vista sobre el expresidente Iván Duque y su gobierno durante estos cuatro años: “hizo lo que pudo, en este país se hace lo que se puede muchas veces”.

En cuánto al tema que en su momento fue tendencia cuando dijo que Cardona era mejor que James, Jorge se mantuvo en su posición: “Hay gente a favor y gente en contra, pasó en las elecciones presidenciales y así es en la vida. Yo hablé en términos futbolísticos, no dije que Cardona tenga más títulos que James, porque eso es mentira, pero siempre me gustó más Cardona”.

Por último hizo un análisis de LaLiga vs. la Liga Colombiana: "Uno tiene que defender lo nuestro, siempre lo hice. Usted me puede poner a mí, Liverpool vs. Real Madrid, pero si a los ocho minutos está 4-0, ya se vuelve aburridor el resto. Pero si en un Patriotas vs. Águilas Doradas donde está de ida y vuelta, yo me entretengo la hora y media".